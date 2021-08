Sky – Ronaldo ha deciso: mai più con la Juve. Ha svuotato armadietto. E il City…

E' rottura totale tra Cristiano Ronaldo e la Juventus. Il portoghese avrebbe già svuotato il suo armadietto alla Continassa

E' rottura totale tra Cristiano Ronaldo e la Juventus. Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, infatti, il calciatore ha comunicato ad Allegri e alla dirigenza la sua volontà di non giocare più con la maglia bianconera e di non scendere più in campo con la Juve. Addirittura, riferisce Sky, il portoghese avrebbe già svuotato il suo armadietto alla Continassa.