Di Marzio – Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juve, è un dato di fatto. Ma il City…

Il potente agente portoghese di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, ha fatto visita oggi al calciatore oggi a Torino. Secondo quanto riporta Sky, l'agente del calciatore non ha incontrato la Juventus e nemmeno è in programma un faccia a faccia, almeno per il momento. Per ora, non sono ancora arrivate offerte formali per l'ex Real Madrid sul tavolo del club bianconero, che comunque non è disposto a lasciar partire il calciatore a costo zero, ma chiede al contrario 25-30 milioni di euro.