Inter su Cuadrado a 0? Non più, GdS: “Un’altra italiana è già pronta”

Nei mesi scorsi, il nome di Juan Cuadrado è stato accostato anche all’ Inter come possibile colpo a 0 per l’estate. La Gazzetta dello Sport ha parlato così del futuro del colombiano, in scadenza di contratto al 30 giugno 2023 con la Juventus:

“La clausola delle 40 presenze è stata già esercitata la scorsa stagione per Juan Cuadrado, la cui avventura alla Juventus sembra ormai giunta al capolinea, anche per l'ingaggio attuale considerato troppo oneroso. La Roma segue con attenzione gli sviluppi della situazione, pronta a muoversi per piazzare il colpo a parametro zero”, si legge. L’Inter, dunque, ha spostato altrove il mirino per la corsia destra.