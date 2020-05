Mercato, l’Inter si sta già muovendo per fare un regalo a Conte. Corsera: “È l’uomo ideale…”

Matheus Cunha è uno dei giocatori del momento in Germania. Sul giovane brasiliano è finito nel mirino dei grandi club europei. Tra questi, c’è anche l’Inter. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il club nerazzurro si sta già muovendo per fare un regalo ad Antonio Conte, “anche perché Cunha sarebbe il giocatore ideale nel 3-5-2 dell’Inter. Cresciuto nel Coritiba, nel quale giocava da trequartista (ora è una seconda punta), in Europa è sbarcato nel 2017 nel Sion, in Svizzera. Un anno dopo, il brasiliano è già in Bundesliga. Voluto da Ralf Rangnick, è stato acquistato dal Lipsia. Resta un anno e mezzo, per poi trasferirsi a gennaio nell’Hertha Berlino“, sottolinea il quotidiano.