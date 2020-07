Inter, il PSG si inserisce per Cunha: i due ostacoli e la posizione di Marotta e Ausilio

Tra le sorprese della Bundesliga 2019/2020, che si è conclusa con il successo del Bayern Monaco, c’è Matheus Cunha. Arrivato a gennaio per 18 milioni di euro dal RB Lipsia, il brasiliano classe 1999 ha disputato una seconda parte di stagione d’altissimo livello con la maglia dell’Hertha Berlino, impreziosita da cinque gol e due assist.

Le prestazioni di livello del 21enne non sono passate inosservate: dopo l’Inter, che lo segue da tempo, negli ultimi giorni anche il Paris Saint-Germain – come riferiscono Globoesporte e UOL – ha messo gli occhi su Cunha. Reazione tiepida dell’ex Coritiba, che non è sicuro del minutaggio concesso all’ombra della Tour Eiffel e preferirebbe l’Inter.

Come riferisce Calciomercato.com, la richiesta di 40 milioni di euro dell’Hertha Berlino è giudicata troppo elevata da Marotta e Ausilio, che puntano sui rapporti ottimi con la dirigenza del club teutonico per abbassare la cifra. A incidere sul possibile investimento c’è anche il futuro di Lautaro Martinez e Sanchez, che potrebbero lasciare Milano in estate: una volta definite queste due situazioni, il club nerazzurro potrà stabilire il budget per l’attacco e valutare l’assalto a Cunha.