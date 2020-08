Dalbert-Biraghi, arriva la svolta? Da Firenze sicuri: “Pradé proporrà certamente all’Inter…”

A fine stagione sono diverse le questioni di mercato che andranno risolte, in casa Inter ma non solo. La Fiorentina ha in ballo diversi affari da dover sistemare e decidere cosa fare di molti prestiti. La Nazione, noto quotidiano di Firenze, ha dato una notizia in merito ad una trattativa in corso con i nerazzurri, ovvero lo scambio di prestiti tra Dalbert e Cristiano Biraghi: “Pradè proporrà all’Inter il rinnovo delle stesse condizioni”, scrive il giornale. Si prospetta dunque un prolungamento di un altro anno del prestito di entrambi i terzini.