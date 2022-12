Inter-D’Ambrosio, contatti per il rinnovo: “Sensazioni positive per la fumata bianca”

Danilo D'Ambrosio e l'Inter vanno avanti nei discorsi per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, infatti, ci sono sensazioni positive per il prolungamento del difensore nerazzurro:

"Danilo D’Ambrosio e l’Inter, lavori in corso per il futuro. Contatti per il rinnovo del contratto per una o due stagioni. Sensazioni positive su una possibile fumata bianca nel giro dei prossimi mesi. Intanto il Monza studia la situazione: D’Ambrosio è un’idea che stuzzica parecchio la dirigenza. Situazione da monitorare. Tra rinnovo e mercato. D’Ambrosio e l’Inter, l’avventura può continuare ancora".