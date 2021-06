Sky – Inter, è fatta per il rinnovo di D’Ambrosio: “Decisivo Inzaghi”. I dettagli

E' fatta per il rinnovo di Danilo D'Ambrosio, che resterà all'Inter per un'altra stagione, fino al giugno del 2022

E' fatta per il rinnovo di Danilo D'Ambrosio, che resterà all'Inter per un'altra stagione, fino al giugno del 2022. Lo riporta Sky Sport, secondo cui le parti avrebbero ormai raggiunto un accordo per il prolungamento del difensore nerazzurro, attualmente in scadenza a fine mese. Decisivo, sostiene l'emittente, il ruolo del nuovo allenatore interista, Simone Inzaghi: