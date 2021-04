Inter, D’Ambrosio rinnova: Kolarov, Young e Padelli ai saluti, Ranocchia…

Tra i nerazzurri in scadenza di contratto solo l'ex Torino è sicuro della conferma: scenari diversi per gli altri

In casa Inter si pensa alla questione contratti: sono diversi i calciatori in scadenza a giugno, e per ognuno di loro la dirigenza nerazzurra sta valutando la situazione. Al momento, secondo Tuttosport, l'unico certo della conferma è Danilo D'Ambrosio: "D'Ambrosio non si muoverà da Milano. E rinnoverà per una ulteriore stagione, sino al 2022. Col difensore campano che è l'unico di quelli a scadenza certo della permanenza in nerazzurro. L'addio di Aleksandar Kolarov sembra scontato. Molto plausibili pure quelli di Ashley Young, che potrebbe tornare in Inghilterra, e di Daniele Padelli, che non dovrebbe essere confermato come terzo portiere. Nebulosa anche la situazione di Andrea Ranocchia, che dà la precedenza all'Inter e aspetta una chiamata che finora non è ancora arrivata".