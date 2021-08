Damiani: “Mercato difficile per le italiane. Bisogna vendere, come sta facendo l’Inter”

Intervistato da Radio Marte, il noto procuratore Oscar Damiani ha analizzato il difficile momento economico delle squadre italiane

"Nei prossimi quindici giorni, si normalizzerà il mercato e la strategia non sarà più di attesa? Con i bilanci attuali, c'è poco da poter fare. Si deve vendere, come sta facendo qualche società come l'Inter, e poi si comprerà. Le squadre italiane vivono una situazione difficile, non possono fare spese pazze, devono puntare su giovani da 4-5 milioni, magari ragazzi non affermati ma che possano imporsi nei prossimi anni. Il Chelsea ha offerto 130 milioni per Romelu Lukaku? Le inglesi hanno altri introiti, possono fare investimenti colossali. Vale anche per il PSG, ma non certo per le italiane".