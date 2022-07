D’Amico: “Non mi stupirei se Dybala accettasse le cifre che gli sono state proposte perché…”

Intervenuto come ospite alla trasmissione Tutti Convocati, il noto agente Andrea D'Amico ha fatto anche il punto sul futuro di Dybala:

Intervenuto come ospite alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati, il noto agente Andrea D'Amico ha fatto anche il punto sul futuro di Dybala :

"Dybala? I grandi salari li possono pagare sempre meno squadre. Quando si parla di 8-9 milioni di euro all'anno o chiudi subito oppure il coltello dalla parte del manico passa ai club. Non mi stupirei se Paulo dovesse accettare quello che gli propongono. Questi due anni hanno gettato in crisi le società sportive e tutto il settore economico che riguarda anche il calcio, ci mancava solo la guerra. Ora le proprietà russe non possono investire, viene a mancare anche quella fetta lì".