D’Amico: “Insigne? Il Toronto vuole altri 5-6 obiettivi. Belotti…”

Intervistato da calciomercato.com, Andrea D'Amico, intermediario nella trattativa per il trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto, ha aggiunto alcuni dettagli sull'affare:

"Non lo so, ma il Toronto è un club così importante che difficilmente avrebbero potuto competere".

"In questo momento eravamo concentrati a chiudere l'operazione di Insigne, ma il club ha cinque o sei obiettivi, a breve inizieremo a lavorare su altri. Non ho ancora parlato con la società, ma con loro ho un rapporto istituzionale che non si limita solo a questo affare".