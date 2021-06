Damsgaard incanta tutti: “C’è anche l’Inter. E con l’addio di Hakimi può arrivare l’offerta”

Mikkel Damsgaard sta mettendo in mostra tutto il suo talento in questo Europeo. Il giovane talento della Sampdoria ha incantato tutti

Mikkel Damsgaard sta mettendo in mostra tutto il suo talento in questo Europeo. Il giovane talento della Sampdoria, autore di un gran gol nell'ultima sfida tra Danimarca e Russia, ha incantato tutti e, di conseguenza, attirato su di sé le luci del mercato. Sono tanti, infatti, i grandi club sulle sue tracce. Secondo calciomercato.com, l'Inter, che lo monitora da mesi, potrebbe anche pensare a un'offerta qualora andasse via Hakimi: