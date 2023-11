Darmian garanzia Inter: “È in scadenza, ma nel contratto c’è…”

Matteo Darmian non lascerà a 0 l’Inter in estate: non ha dubbi Fabrizio Romano, nonostante la scadenza del contratto

Matteo Darmian non lascerà a 0 l’Inter in estate. È in scadenza di contratto, ma Fabrizio Romano ha svelato un importante dettaglio sul difensore. “Non lascerà a scadenza nel prossimo giugno, il suo contratto contiene un’opzione per rinnovare fino al 2025 che sarà esercitata in ogni caso.