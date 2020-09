Darmian, visite fissate ma con richiesta. Skriniar, ok di..Marotta e Ausilio. E Gervinho…

“A meno di novità da Londra nell’avvicinamento al match, Milan Skriniar stasera sarà titolare a Benevento. L’impiego del centrale è stato “sdoganato” da Marotta e Ausilio che, in assenza di controindicazioni legate alla trattativa con il Tottenham, hanno dato il via libera ad Antonio Conte che nella rifinitura ha provato Skriniar con De Vrij e Bastoni”.

Apre così l’articolo di Tuttosport in merito alla possibilità che Milan Skriniar possa rimanere all’Inter. Il Tottenham, sempre interessato, non si schioda dai 30 mln di euro più bonus offerti all’Inter che pretende molto di più.

Gli Spurs potrebbero alzare l’offerta solamente con la cessione di Foyth al Fulham (10 mln circa) che però non è stata ancora ufficializzata. E intanto è stato bloccato l’approdo di Ranocchia al Genoa, con il centrale che dovrebbe restare ad Appiano per fare il vice-De Vrij.

DARMIAN E GERVINHO

Secondo Tuttosport, domani è il giorno giusto per l’approdo di Darmian all’Inter. L’ex Milan e United è atteso appunto giovedì a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per 4 anni a 2 mln annui.

“L’unica incognita è legata alla richiesta da parte dei gialloblù di tenere il giocatore anche per la delicata partita con il Verona, considerato che Liverani è inchiodato a zero punti dopo le prime due giornate di campionato. Il finale della storia è comunque scritto“, spiega il quotidiano.

Gli ottimi rapporti tra Inter e Parma potrebbero anche permettere ai nerazzurri di chiudere anche per Gervinho, qualora Pinamonti venisse ceduto.