CdS – Mercato Inter, rallentamento per Darmian: il motivo ha un nome e cognome

Il nome di Matteo Darmian resta uno dei più caldi in casa Inter ma la società nerazzurra non ha ancora affondato il colpo per un semplice motivo: “Il difensore del Parma nello scacchiere nerazzurro deve prendere il posto di Godin e l’Inter non vuole sovraffollare la rosa. Soprattutto perché l’uruguaiano ha un ingaggio importante”, spiega il Corriere dello Sport che ammette come l’affare resti in piedi ma abbia subito una frenata, dovuto al fatto che l’interesse del Rennes per Godin non abbia fatto breccia.