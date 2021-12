Mercato Inter, agente David: “A fine stagione via dal Lille. Futuro in Serie A? Non lo escludo”

Nick Mavramaras, agente di Jonathan David, ha rivelato che questa sarà l'ultima stagione al Lille per l'attaccante canadese

Intervenuto ai microfoni di Radio Canada nel podcast 'So Soccer', Nick Mavramaras, agente di Jonathan David, ha rivelato che questa sarà l'ultima stagione al Lille per l'attaccante canadese, nel mirino di tante squadre europee, Inter inclusa :

"Sarà la sua ultima stagione al Lilla per diversi motivi. Penso che la Premier League sia una grande opzione ma gli piace molto anche la Spagna, perché ci sono giocatori molto tecnici. Questi due campionati sono una priorità per lui ma nulla è escluso. Non si sa mai cosa può succedere con il Paris Saint-Germain o i grandi club italiani. È normale che tutti siano interessati al capocannoniere della Ligue 1, ma posso dirvi che oggi non c'è nessuna offerta ufficiale".