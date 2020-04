Jonathan David, l’occasione è ghiotta: forte sconto per l’Inter. Può arrivare a Milano per…

L‘Inter è assolutamente in corsa per Jonathan David. Il talento classe 2000 è nel mirino di molte grandi squadre d’Europa, ma i nerazzurri lo hanno messo nel mirino da mesi. Il suo cartellino si è deprezzato anche a causa della pandemia da coronavirus, che ha stoppato anche il campionato Belga. Se prima prima il giocatore costava 25 milioni, oggi potrebbe arrivare anche per 15. A sostenerlo è il Corriere dello Sport:

“… Jonathan David? Il club nerazzurro sarebbe forte dello sconto che sta generando la pandemia. Circa dieci milioni in meno, come prezzo del cartellino per il bomber che finché si è giocato ne valeva più o meno 25. Il fermo al campionato belga lo farebbe deprezzare un po’. Anche il Lione ha messo gli occhi addosso al canadese. Ma la lista è lunga, compresi Ajax, Manchester United, Arsenal e Borussia Dortmund“.

(Fonte: Corriere dello Sport)