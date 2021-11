De Laurentiis: “Il futuro di Insigne? Il capitano è il capitano, ma la domanda fatela a lui”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, parla così del futuro di Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto

"Il capitano è il capitano, ma è una domanda che dovete fare a lui, non a me". Queste le parole rilasciate a margine della presentazione della statua di Diego Armando Maradona a Nola dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, riguardo al futuro di Lorenzo Insigne, attaccante azzurro in scadenza di contratto nel 2022 e più volte accostato anche all'Inter.