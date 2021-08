De Luca: “Dzeko ora è il massimo a cui può aspirare l’Inter. Senza Lukaku perde tanti gol”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Massimo De Luca ha commentato il probabile trasferimento di Edin Dzeko all'Inter

"Sono i soldi che dettano il mercato e le aspirazioni. Con questa situazione attuale dell'Inter non si poteva fare di più. Zapata costa, Dzeko è quasi un acquisto gratuito. Mancheranno una dozzina di gol all'Inter. Ammiro Dzeko, per il suo lavoro di squadra, ma Lukaku segnava oltre 20 gol, mentre nell'ultimo periodo il bosniaco ha avuto diversi problemi davanti alla porta. Dovrà incaricarsi di fare i gol Lautaro. Il Il caso Lukaku comunque è molto diverso da quello di Donnarumma, che sarebbe rimasto al Milan. Il belga non si sentiva vincolato a rimanere in un club che ha deciso di cederlo".