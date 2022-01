De Paola: “Inter su Dybala? Ci vedo mossa per destabilizzare Juve. Marotta…”

Paolo De Paola, direttore di Tuttosport, è tornato sulle voci che vedono l'Inter sulle tracce di Paulo Dybala

“Non è fuori queste logiche di mercato, lo conosco bene. Se c’è una cosa appetibile, anche se non direttamente, Marotta agisce. Non lascia sfuggirsi una preda, interviene su tante cose anche se non gli interessa davvero. Dybala? Ci vedo una mossa per destabilizzare l’ambiente e creare un piccolo fastidio”.