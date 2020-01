Gotti: “De Paul? Prodezza determinante. Spero che il gruppo resti questo”

«L’Udinese non ha solo De Paul ma oggi come col Cagliari una sua prodezza è stata determinante. I tifosi, l’ambiente, lo aspettavano da questo punto di vista. Io dal punto di vista del gioco e delle due fasi non ho mai avuto grossi appunti da fargli. Mancava in fase realizzativa e di rifinitura, ma rispetto alle scorse annate dove giocava diversamente e non come ora, da centrocampista puro, è più difficile e ci ha regalato una grande gioia». L’allenatore del club friulano, Gotti, ha parlato del giocatore che ha risolto la gara con il Lecce, il centrocampista Rodrigo De Paul che è nei mirini dell’Inter. «Con i dirigenti non abbiamo fatto nessuna discussione di mercato. Vorrei che restassero tutti questi giocatori che ci sono in rosa. Sull’esterno siamo andati in difficoltà, ma già mantenere questo gruppo mi piacerebbe. Non c’è solo De Paul, il mercato è aperto e in una squadra dove tra chi non gioca e gioca i valori sono molto vicini chi sta giocando meno potrebbe avere voglia di cambiare aria. Invece io spero che tutti possano stare insieme e dare il loro contributo».

(Fonte: SS24)