Sky – De Paul all’Atletico: cifre e dettagli. Inter e Milan per l’argentino…

L'argentino lascerà l'Udinese e si trasferirà a Madrid, dal Cholo Simeone: pronto un contratto di 5 anni per il trequartista

Arrivano nuovi dettagli sull’imminente passaggio di Rodrigo De Paul all’Atletico Madrid. Ne ha parlato così l’esperto di mercato Luca Marchetti in diretta a Sky Sport: “L’Inter in passato si era interessata a De Paul, ma oggi né lei né il Milan avevano fatto ancora offerte per l’argentino e l’Atletico Madrid ha chiuso l’operazione con l’Udinese. Hanno trattato i due presidenti in persona, De Paul firmerà un contratto di 5 anni e lascerà l’Italia per circa 35 milioni di euro, che era la richiesta dell’Udinese”, le sue dichiarazioni.