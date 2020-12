Conte vuole De Paul: “La formula che può sbloccare tutto. E l’Inter offre anche un giocatore”

Antonio Conte è stato chiaro. Dopo la partita di questa sera contro l’Hellas Verona, ci sarà un incontro con la dirigenza dell’Inter per capire quale sarà la strategia da seguire sul mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore nerazzurro ha messo in cima alla sua lista per il centrocampo Rodrigo De Paul. Costa tanto, è vero, ma da Viale della Liberazione potrebbero proporre una formula che accontenti tutti. Una formula che comprenderebbe anche il cartellino di Matias Vecino in prestito. Scrive il quotidiano:

“Marotta e Ausilio proveranno ad accontentare Conte. E sul taccuino del tecnico c’è un nome sopra tutti gli altri, quello di De Paul. L’argentino può incastrarsi alla perfezione nella mediana nerazzurra. Il problema è come farlo arrivare alla Pinetina. L’ipotesi, al momento, è quella di un prestito da 18 mesi, senza obbligo, ma con riscatto condizionato anche in maniera scontata. E anche il pagamento dovrà essere dilazionato. L’Inter potrebbe aggiungere qualcosa, sotto forma a esempio del prestito di Vecino, magari con parte dell’ingaggio pagato“.

(Fonte: Corriere dello Sport)