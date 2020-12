Inter, la Juve si fionda su De Paul. CdS: “Nell’affare anche Rugani. Ma c’è un grande ostacolo”

Rodrigo De Paul è un giocatore che fa gola a tante: l’Inter, da tempo, lo ha messo nel mirino e lo punta già per gennaio, a maggior ragione se dovesse partire Eriksen. Ma ora c’è anche la Juventus interessata all’argentino. “Serve almeno un innesto di peso a centrocampo per regalare a Pirlo un giocatore di qualità e personalità”, conferma il Corriere dello Sport che poi aggiunge: “Pogba è destinato a restare un sogno. Locatelli è blindato dal Sassuolo e Aouar è blindato dal Lione: il ds Juninho Pernambucano ha bloccato tutte le uscite di peso, compreso Depay, pur in scadenza a giugno. La pista più percorribile porta a De Paul, il migliore dell’Udinese in questa prima porzione di annata: il dialogo è in corso da tempo ma l’ostacolo per l’argentino è sempre lo stesso, costa 40 milioni“. La Juve potrebbe provare ad inserire contropartite come Rugani e Portanova, “ma servono ulteriori approfondimenti”.