De Paul brilla, l’Inter e la verità sul colpo sfumato: dietrofront deciso da Conte

Tutta la verità sul mancato arrivo del trequartista argentino in nerazzurro. C'entra l'ex allenatore Conte

Rodrigo De Paul brilla con la maglia della nazionale argentina. Assieme a Lautaro Martinez e Leo Messi, sono stati i grandi protagonisti (hanno segnato tutti e tre) della vittoria nella notte nei quarti di finale di Coppa America contro l’Ecuador. L’Atletico Madrid si gode il colpo di mercato (per 35 milioni) , l’Inter invece rimpiange il mancato approdo in nerazzurro dell’argentino. Non in questi mesi, ma in passato e nello specifico nel 2019, quando era a un passo dal trasferirsi a Milano.

Come svelato nelle scorse settimane dalla Gazzetta dello Sport, “nel gennaio 2019 era tutto fatto, un’operazione bloccata per l’estate successiva per una cifra - con i bonus - dentro i 25 milioni. Se vogliamo, un trattamento di favore visto che Rodrigo era già in rampa di lancio. E poi? Semplicemente Spalletti, che aveva avallato, lasciò. E Conte, che stimava e stima De Paul, chiese al club di concentrarsi su Lukaku e possiamo capire. Rodrigo aveva messo l’Inter in cima alla sua lista, prima che spuntasse il Cholo in un torrido pomeriggio di metà giugno”. O uno o l’altro e Conte scelse Lukaku tra i due. Un interessante retroscena che riguarda De Paul e l’Inter.