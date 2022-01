De Santis: “Gosens, investimento top. E Marotta ha preso vantaggio per portare all’Inter….”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'operatore di mercato Lorenzo De Santis ha commentato la trattativa che ha portato Gosens all'Inter

Marco Macca

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'operatore di mercato Lorenzo De Santis ha commentato la trattativa che ha portato Gosens all'Inter:

Gosens all'Inter che operazione è?

"Se pensiamo che solo un anno e mezzo fa valeva 38 milioni e oggi l'Inter lo porterà a casa per 22, capiamo l'importanza dell'investimento per una chiave fondamentale del gioco di Gasperini. In più si parla di Scamacca e Frattesi: programmano il presente pensando al futuro".

L'Inter ha strada libera per Scamacca?

"No, ma c'è un bel vantaggio sulle concorrenti. Non escludo che possa essere un nome per la Fiorentina qualora non fossero convinti da Piatek ma Marotta ha preso un vantaggio significativo".

Dybala accetterà lo stesso ingaggio di Vlahovic?

"Credo che sia una televonela dall'esito veramente incerto. Più passano i giorni e più la permanenza diventa complessa: il giocatore va per i trent'anni e discuterà un contratto top con richieste legittime. Non credo Dybala vada troppo incontro rispetto ai 10 milioni. Se devo puntare un euro, non lo vedo alla Juventus".

(Fonte: TMW Radio)