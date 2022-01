De Santis sull’errore di Marco Serra in Milan-Spezia: “Secondo me non va fermato”

L'opinione dell'ex arbitro sull'errore di Marco Serra

"Un errore, per quanto grave, non cambia il giudizio su Marco Serra che è un arbitro giovane e bravo e che secondo me non va fermato. Farà tesoro di questo sbaglio e lo aiuterà a migliorare. Io lo farei subito tornare a dirigere magari un match di Serie B". Lo ha dichiarato ai microfoni dell'Adnkronos l'ex arbitro Massimo De Santis in merito all'errore di Marco Serra nei minuti di recupero di Milan-Spezia di ieri sera. "Non è stato un errore tecnico ma un fischio intempestivo dovuto ad un posizionamento sbagliato dell'arbitro che al momento della decisione era impallato da diversi giocatori. Sarebbe bastato aspettare qualche secondo prima di decidere e si sarebbe accorto meglio della pericolosità dell'azione del Milan e avrebbe assegnato il vantaggio. Ripeto è un errore decisivo ma che permetterà all'arbitro di crescere e migliorare", ha concluso l'ex fischietto.