Inter, mossa Marotta: doppio acquisto se parte de Vrij. “Oltre a Bremer è in arrivo…”

Potrebbero essere due gli arrivi in difesa qualora Stefan de Vrij lasciasse effettivamente l'Inter al termine di questa stagione. Lo sostiene il giornalista Enzo Bucchioni nel suo editoriale su TMW:

"Passando però ai nerazzurri, Marotta s’è già messo un pezzo avanti con la sua proverbiale programmazione. Gosens ha colmato un vuoto sulla fascia. Lo svincolato Luiz Felipe in arrivo dalla Lazio e Bremer sono visti come il dopo De Vrij, ma non basta".