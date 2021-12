SM – Dubbio de Vrij, Inter pronta: “Se parte già scelto l’erede al centro della difesa”

Fra i nodi di mercato da sciogliere nel prossimo futuro, l'Inter dovrà affrontare certamente la situazione relativa al futuro di de Vrij

Fra i nodi di mercato da sciogliere nel prossimo futuro, l'Inter dovrà affrontare certamente la situazione relativa al futuro di Stefan de Vrij. Il centrale olandese, fra i pilastri della squadra scudettata e imprescindibile anche per Inzaghi, è in scadenza di contratto nel 2023 e le trattative per il rinnovo non sono ancora iniziate. Qualche spiffero di mercato su un presunto interesse di alcuni club della Premier League ci sono già stati, ma Ausilio si è mostrato piuttosto ottimista su questo fronte.