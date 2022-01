De Vrij, futuro all’Inter in forse: “Addio possibile per 3 motivi. Ma rinnoverà se…”

E' ancora tutto da definire il futuro all'Inter di Stefan de Vrij. Il centrale nerazzurro ha un contratto in scadenza a giugno 2023

E' ancora tutto da definire il futuro all'Inter di Stefan de Vrij. Il centrale nerazzurro ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e da qualche tempo si susseguono delle voci su un suo possibile addio in estate. Sull'argomento, scrive la Gazzetta dello Sport:

"Se alla fine toccasse privarsi di uno dei due, l’Inter probabilmente preferirebbe cedere De Vrij per ragioni di età (29 anni rispetto ai 26 di Skriniar) e per ragioni di ingaggio (l’olandese già guadagna circa un milione in più rispetto allo slovacco). Inoltre, c’è da considerare la consistente plusvalenza che i nerazzurri farebbero cedendo un giocatore arrivato nel 2018 a parametro zero. Premesso ciò, l’Inter dovrà prima di tutto capire quali siano le aspirazioni di De Vrij in termini di ingaggio a fronte di uno stipendio attuale pari a 3,8 milioni netti (vale a dire 7 lordi): se il difensore si accontentasse di un semplice (quasi simbolico) ritocco al rialzo senza raggiungere i livelli dei più pagati in rosa (tipo Lautaro, Vidal, Sanchez, tutti oltre i 6 milioni), le possibilità di rinnovo sarebbero concrete".