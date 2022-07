Inter, de Vrij resta? “A Milano sta bene e riflette. Ma nel 2023 potrebbe…”

"Se Skriniar ha già fatto sapere di essere entusiasta di restare, su De Vrij c'è qualche dubbio in più. Attualmente guadagna circa 4,2 milioni a stagione e liberandosi a parametro zero, a 31 anni, potrebbe trovare un contratto più importante, magari in Inghilterra come Perisic. A Milano però sta bene e sta riflettendo".