Inter-de Vrij, quale futuro? “Grazie a una promessa di aprile ora c’è uno scenario a sorpresa”

E' ancora da scrivere il futuro di Stefan de Vrij, in scadenza di contratto con l'Inter nel 2023 e ancora oggi uno degli uomini mercato più caldi sul fronte uscite. Secondo quanto riporta calciomercato.com, ad aprile Mino Raiola fece una promessa al club nerazzurro: la situazione dell'olandese non sarebbe mai finita come quella di Ivan Perisic, andato poi via a parametro zero al Tottenham. Ecco perché, con la cessione ancora in stallo, non è più peregrina l'ipotesi di un rinnovo, inaspettato fino a pochi giorni fa:

"Il Chelsea ha preso Koulibaly, Conte per il Tottenham voleva più Bastoni, lo United di ten Hag rimane in cerca di un difensore centrale e flirta con de Vrij, ma al momento quell'offerta (promessa dal compianto Mino Raiola) tra i 20 e i 25 milioni che permetterebbe all'Inter di fare cassa non è ancora arrivata. E' una fase di stallo. De Vrij ha il contratto in scadenza nel 2023, dovrà trattare il rinnovo se si risolverà tutto in un nulla di fatto. La permanenza sarebbe abbastanza sorprendente per come si è evoluta la vicenda. Oltre all'impegno nel portare un'offerta adeguata, nel mese di aprile Raiola aveva anche garantito all'Inter che non si sarebbe mai verificato quello che poi si è avverato per Perisic, ossia un addio a zero. 7,03 milioni di ingaggio al lordo pesano sulle casse di Viale della Liberazione, ma possono essere mantenuti a patto che de Vrij con il suo entourage orfano del grande agente non alzi la richiesta, forzando a quel punto una cessione".