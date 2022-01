De Vrij e Skriniar, scenari diversi per l’estate? L’Inter può sacrificarne uno

L'Inter in estate può decidere di sacrificare uno dei due difensori titolari di Inzaghi: ecco lo scenario di mercato

L'Inter in estate può decidere di sacrificare un difensore sul mercato. Ne parla Calciomercato.com, che tra Milan Skriniar e Stefan de Vrij individua il principale indiziato a lasciare i nerazzurri. "De Vrij è in scadenza di contratto a giugno 2023 con l'Inter, che potrebbe sacrificarlo sul mercato in uscita la prossima estate, quando tornerà alla carica il Tottenham di Conte. Intanto i nerazzurri sono in trattativa per blindare con un nuovo contratto Skriniar, anch'egli in scadenza a giugno 2023", si legge.