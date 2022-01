TMW – Inter-de Vrij, stallo rinnovo: addio probabile. Marotta ha scelto il sostituto dal 22-23

E' tutt'altro che scontata la permanenza di Stefan de Vrij all'Inter anche nella prossima stagione. Il difensore è in scadenza nel 2023

E' tutt'altro che scontata la permanenza di Stefan de Vrij all'Inter anche nella prossima stagione. Il difensore olandese ha un contratto in scadenza nel 2023 con i nerazzurri e i dialoghi con il club per un eventuale prolungamento sono al momento in stallo per ragioni economiche. Ecco il punto di Tuttomercatoweb.com:

"Dopo otto stagioni in Italia, De Vrij non disdegnerebbe un'avventura in un altro campionato, Premier League o Liga spagnola. L'Inter ha recepito il messaggio e, anche per questo motivo, è molto avanti nei discorsi per ingaggiare il difensore tedesco Matthias Ginter, in scadenza di contratto col Borussia Mönchengladbach".