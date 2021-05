Inter, arriva il tesoretto per i colpi di mercato: “Già decise queste 5 partenze”

La sensazione è che per l'Inter, come per tutte le altre squadre, sarà un mercato da finanziare necessariamente attraverso le cessioni

Marco Macca

La sensazione è che per l'Inter, come per tutte le altre squadre, sarà un mercato da finanziare necessariamente attraverso le cessioni dei calciatori in esubero. E, in questo senso, in Viale della Liberazione sembrano avere le idee piuttosto chiare su chi lasciar partire per accumulare quel tesoretto in grado di regalare ad Antonio Conte i colpi in entrata. Scrive calciomercato.com:

"... Chi ha giocato meno vuol dire che è sacrificabile sull'altare del mercato, delle plusvalenze, dei conti, quest'anno come non mai e quindi le ultime partite saranno vetrina per gli esuberi: Andrea Pinamonti, Arturo Vidal, Matias Vecino, Roberto Gagliardini, Ionut Radu, giocatori che tra infortuni, difficoltà o scelte tecniche hanno visto poco il campo e, in qualche modo, possono diventare preziosi per il prossimo mercato".

