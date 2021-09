De Grandis: “Inter, dopo martello Conte, è più serena. Mercato geniale perché…”

Il giornalista ha sottolineato come il Bologna ci abbia comunque messo del suo per favorire la vittoria nerazzurra

"Ieri sei gol e cinque marcatori diversi. Mi sembra un'Inter più leggera, passata dal martello Conte - che ha dato indottrinamento ed ha insegnato a giocare - adesso addirittura più serena. Poi se il Bologna le mette la partita in mano, dando ad Inzaghi la possibilità di fare il gioco che preferisce, difesa bassa, superi primo pressing e spazio davanti a te, allora diventa una passeggiata. In più si era parlato di Inter in smobilitazione. Ma è stato un mercato geniale. Perché Dzeko permette di far giocare la squadra, diversamente da Lukaku che sfruttava forza e progressione, e Dumfriesmi sembra un signor giocatore. Non sarà Hakimi. Se prende Dumfries e i soldi per la merenda, tutto sommato non mi sembra male", ha spiegato.