Delio Rossi: “Cavani il più forte che io abbia allenato. All’Inter? Lo vedo bene con…”

Delio Rossi, fa l’allenatore da trent’anni e ora è in un periodo di “attesa”. Sull’attuale situazione del calcio a causa del coronavirus dice in esclusiva a TMW: “Sono un uomo di campo, ho dedicato la mia vita al calcio. Si sta riaprendo tutto, è giusto riparta anche il pallone, soprattutto in Serie A. Non è solo sport, è un’industria. Sportivamente, poi, vedremo un altro calcio anche se non sarà il calcio che conosciamo. Ci sarà la A che farà da volano e il resto che dovrà adeguarsi. Mi auguro che, paradossalmente, da questa situazione drammatica, possa venir fuori un aspetto positivo come il nostro modo di fare calcio. Non possiamo permetterci cento squadre professionistiche che poi hanno i conti in rosso. Un’azienda deve guadagnare, forse dobbiamo fare due passi indietro”.

L’Inter pensa a Edinson Cavani per l’attacco: “E’ il giocatore, fisicamente, più forte che abbia allenato. Dopo le partite poteva giocarne un’altra: è generoso, intelligente, un istintivo che sbagliava tanto che poi è diventato bomber. Con Lukaku lo vedo bene, è un generoso e sa adattarsi con chiunque. Anche caratterialmente? Io l’ho avuto da ragazzo, ma poi chi ha qualcosa in più è sempre particolare. Le regole devono essere sempre uguali ma poi devi saperti adeguare a questi ragazzi, sennò sarebbe troppo facile fare l’allenatore”.

