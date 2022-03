Della Valle (GdS): “Dybala finora ha parlato solo con la Juventus. Sono convinta che…”

Fabiana Della Valle, giornalista Gazzetta, ha fatto il punto sulla trattativa tra Dybala e la Juventus per il rinnovo dell'argentino

Ospite della trasmissione radiofonica Tutti Convocati, Fabiana Della Valle, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sulla trattativa tra Paulo Dybala e la Juventus per il rinnovo di contratto dell'attaccante argentino, attualmente in scadenza a giugno e accostato con insistenza all'Inter:

"8+2 non è più un'offerta valida, bisognerà vedere quanto offrirà la Juventus e poi la palla passerà a Paulo. Fino a questo momento il giocatore ha parlato solo con i bianconeri. Sono convinta che un minimo Allegri ci creda nello scudetto. Non credo pensi quello che dice. Fa queste dichiarazioni per non caricare troppo di aspettative la squadra, per tenere tutto l'ambiente con i piedi per terra. La Juve se le vince tutte arriva a 83".