Demiral, futuro incerto all’Atalanta. CorSera: “Inter alla finestra”

Il giornale parla di un interesse dei nerazzurri per il giocatore che è stato in prestito al club bergamasco dalla Juve, ma non aggiunge ulteriori dettagli

Non solo mercato in entrata, con le questioni Pogba e Di Maria. La Juventus lavora anche sul mercato in uscita. L'Atalanta non ha ancora chiarito al club bianconero se riscatterà o meno Merih Demiral. La cifra del riscatto, pattuita al momento del prestito per il difensore turco, era stata fissata sui 18 mln di euro + bonus. Mentre si cercano di capire cosa farà il club atalantino, stando a quanto scrive il Corriere della Sera "ci sarebbe anche l’Inter alla finestra".