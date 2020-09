UFFICIALE – Inter, Demirovic alla Fermana. Il giocatore: “Voglio dimostrare le mie potenzialità”

Elian Demirovic è un nuovo giocatore della Fermana. È la stessa società a comunicarlo attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale: “Colpo under per la Fermana che si assicura il centrocampista sloveno Elian Demirovic, classe 2000, proveniente dall’Inter. Elemento di grande duttilità, Demirovic è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro dove due stagioni fa è stato protagonista con la formazione Primavera, sia in Campionato che in Youth League. Nella scorsa stagione in prestito al Chievo Verona dove ha collezionato 14 gettoni con la formazione Primavera, realizzando anche una rete. Ha sottoscritto un accordo biennale con la Fermana”.

Il club riporta anche le parole del giocatore: “Arrivo con grandi aspettative di squadra ma anche mie personali. Darò tutto me stesso e voglio arrivare più in alto possibile con questa maglia. Ho grandissima voglia e soprattutto il desiderio di mettermi a disposizione per dimostrare tutte le mie potenzialità, alla mia prima esperienza in una prima squadra dopo un paio di stagioni in Primavera. E’ la prima volta in assoluto a Fermo ma ho trovato una società accogliente, un ambiente che vive di calcio e mi dicono un pubblico caldo che ci tiene moltissimo. Le mi caratteristiche sono quelle di avere una buona visione di gioco e una buona qualità di base, sono comunque a disposizione del mister e secondo le esigenze del gruppo”.

(fermanafc.com)