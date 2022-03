EDICOLA TS – Derby d’Italia. Tra Juve e Inter è sfida totale

La prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore parla di Juventus-Inter, sfida infinita in campo e sul mercato

La prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore parla di Juventus-Inter, sfida infinita in campo e sul mercato. Titola il quotidiano: "Derby d'Italia. Tra Juve e Inter è sfida totale: domenica il match allo Stadium, mentre Marotta continua a puntare Dybala e i bianconeri se la vedranno con i nerazzurri per Raspadori".