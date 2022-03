Inter, via d’uscita per liberare Sanchez: i dettagli della clausola speciale

Una via d’uscita per liberare in anticipo Alexis Sanchez. L’Inter riflette sul rendimento del cileno e soprattutto sui costi

Alessandro Cosattini

Una via d’uscita per liberare in anticipo Alexis Sanchez. L’Inter riflette sul rendimento del cileno e soprattutto sui costi: per questo in estate può partire l’ex Arsenal e Barcellona. Ne parla nel dettaglio La Gazzetta dello Sport, che si sofferma in particolare sulla clausola speciale presente nel contratto.

“Ad Appiano non fanno più rumore neppure i mal di pancia di Sanchez. L’attaccante ha dato molto di più rispetto al connazionale a Inzaghi, in questa stagione. Ha vissuto un mese di alto livello tra gennaio e febbraio, che non basterà a metterlo tra gli incedibili. L’ingaggio è di 10,5 milioni lordi, grazie ai benefici del Decreto Crescita. L’Inter ha una via d’uscita: pagando una clausola di 4 milioni può risolvere 12 mesi prima l’accordo in scadenza nel 2023. Ma il passaggio potrebbe non essere necessario. Perché Sanchez ha mercato, in Europa e in Sudamerica”, si legge.