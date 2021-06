Inter, i dettagli del contratto di Emerson: “C’è una clausola che rimescola le carte”

Emerson Palmieri è il vero nome forte per il mercato in entrata dell'Inter in questa prima fase di campagna acquisti

Marco Macca

Emerson Palmieri è il vero nome forte per il mercato in entrata dell'Inter in questa prima fase di campagna acquisti. Il club nerazzurro spera di chiudere con il Chelsea (interessato tra l'altro ad Hakimi) un affare a condizioni economiche favorevoli (dunque, spendendo molto meno dei 20 milioni richiesti), viste anche le condizioni contrattuali che legano l'italo-brasiliano ai Blues. Palmieri, infatti, è sotto contratto con il club inglese fino al 2022. Dunque, potenzialmente, Emerson si libererà a parametro zero nel 2022. O forse no.

La clausola alla Giroud

Secondo quanto scrive calciomercato.com, infatti, Nel contratto di Emerson sarebbe presente una clausola alla Giroud:

"In molti dei suoi contratti, infatti, i blues inseriscono delle clausole unilaterali che il club può esercitare per rinnovare di un anno il contratto dei propri calciatori. Una situazione che conosce bene il Milan, visto quanto sta accadendo in queste settimane con Olivier Giroud. La stessa opzione è prevista anche per Emerson, che quindi non andrà a scadenza tra un anno, ma tra due: il Chelsea infatti prolungherà il suo contratto fino al 2023, se non arriverà una cessione in questi mesi", si legge.

(Fonte: calciomercato.com)