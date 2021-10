TS – Inter, senza rinnovo si valutano offerte per De Vrij? Sarebbe super plusvalenza

Il club nerazzurro, nonostante le rassicurazioni della dirigenza, potrebbe essere costretto a un'altra cessione eccellente

Le rassicurazioni dell'ad Beppe Marotta non lasciano del tutto tranquilli i tifosi dell'Inter: le pesantissime perdite registrate nell'ultimo bilancio fanno riaffiorire gli spettri dell'ultima estate, quando la dirigenza nerazzurra fu costretta a cedere due big come Lukaku e Hakimi. I gioielli in vetrina in viale della Liberazione non mancano di certo: da Lautaro a Barella, da Skriniar a Bastoni, sono tanti i calciatori che fanno gola alle big europee. Tra questi c'è chi, per età e durata del contratto, potrebbe essere il principale indiziato a lasciare Milano: Stefan de Vrij.