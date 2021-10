Di Marzio: “Barella invidiato in tutto il mondo. L’Inter ha iniziato a parlare di rinnovo”

Negli studi di Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha confermato che l'Inter ha intrapreso i colloqui per il rinnovo di contratto

Negli studi di Sky Sport 24, parlando della semifinale di Nations League tra Italia e Spagna a San Siro, Gianluca Di Marzio ha confermato che l'Inter ha intrapreso i colloqui per il rinnovo di contratto del centrocampista:

"Barella? E' un centrocampista invidiato in tutto il mondo e non ha caso l'Inter ha iniziato a parlare con lui di rinnovo di contratto. Lucca? Il Torino lo ha lasciato andare, se ci avesse creduto di più oggi avrebbe in casa un vice Belotti. Magari, fra poco invece vale 7-8 milioni e finisce nel mirino di grandi club".