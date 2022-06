Di Marzio: “Bastoni? No offerte ufficiali per ora. Nelle sue parole c’è…”

Alessandro Bastoni , dopo la vittoria con la Nazionale di ieri, ha ribadito di voler restare: "Sono un giocatore dell’Inter e ho due anni di contratto, sono tranquillissimo: la società non mi ha comunicato niente, penso alla Nazionale, poi vado in vacanza e ricomincerò con l'Inter ad Appiano".

Così Gianluca Di Marzio in studio a Sky Sport ha parlato del futuro del centrale difensivo nerazzurro: "Bastoni? Nelle sue parole c'è tanta Inter. Sappiamo che interessa a Tottenham e Manchester United, ma per ora non ci sono offerte ufficiali".