Di Marzio: “Brozovic-Inter, la volontà dei nerazzurri è chiara: da capire se…”

A Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio è tornato sulla trattativa per il rinnovo di Marcelo Brozovic. Ecco le sue dichiarazioni sul centrocampista dell’Inter: “Lato Brozovic non c’è un appuntamento fissato, ma la volontà di vedersi a breve per cercare l’intesa e blindare un giocatore preziosissimo per i nerazzurri. L’Inter vuole continuare con lui, c’è da vedere se le parti troveranno l’accordo”.