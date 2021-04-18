Prima di Napoli-Inter, Gianluca Di Marzio ha riferito dell'interesse del Manchester City nei confronti di Romelu Lukaku
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L'Inter non ha alcuna intenzione di vendere Romelu Lukaku nella prossima finestra di mercato. E' quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Calcio Show prima di Napoli-Inter. Ecco le sue parole:
"Lukaku? Non sono solo i 21 gol segnati, ma anche i 9 assist. E' il classico che fa segnare anche gli altri. Forse, è per questo che il Manchester City spenderebbe più di 100 milioni per prenderlo. Ma credo che l'Inter non abbia alcuna intenzione di lasciarlo partire".
(Fonte: Sky Sport)
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