VIDEO / Napoli-Inter, le frasi più belle di Conte e Gattuso. Quando dissero...

L'Inter non ha alcuna intenzione di vendere Romelu Lukaku nella prossima finestra di mercato. E' quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Calcio Show prima di Napoli-Inter. Ecco le sue parole:

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"Lukaku? Non sono solo i 21 gol segnati, ma anche i 9 assist. E' il classico che fa segnare anche gli altri. Forse, è per questo che il Manchester City spenderebbe più di 100 milioni per prenderlo. Ma credo che l'Inter non abbia alcuna intenzione di lasciarlo partire".

(Fonte: Sky Sport)