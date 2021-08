Di Marzio: “Vlahovic-Inter? Non ho conferme. Per Zapata e Correa…”

Gianluca Di Marzio ha pubblicato un video su Instagram con gli aggiornamenti di mercato dell'Inter per l'attacco

"L'Inter sta aspettando di capire se l'Atalanta troverà il sostituto di Zapata in modo da poter prendere Zapata, altrimenti sempre attenti al discorso Correa. Non ho conferme su Vlahovic-Inter come possibilità".